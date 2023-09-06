Чаще всего самарские дети летали летом в Сочи, Москву и Санкт-Петербург

Международный аэропорт «Курумоч» обслужил свыше 122 тыс. детей за лето текущего года. Это составляет 11% от общего числа пассажиров, летавших из Самары в минувшем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Больше всего маленьких путешественников вылетело на отдых в Сочи – на этом направлении всего перевезено 25 тыс. детей. На втором месте – аэропорты московского авиаузла: столицу этим летом посетили 23,7 тыс. детей»,— говорится в сообщении.

Третьим самым популярным у летавших из Самары детей городом стал Санкт-Петербург. Его минувшим летом посетили 11,9 тыс. пассажиров в возрасте до 12 лет.

Из международных рейсов у маленьких туристов минувшим летом была востребована Анталья. Всего на этом направлении за сезон было перевезено 23,6 тыс. детей.

Ранее увеличилось число авиарейсов из Самары в Москву.

Георгий Портнов