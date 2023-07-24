Увеличилось число авиарейсов из Самары в Москву

Появился дополнительный авиарейс из Самары в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Курумоч.

С 23 июля каждое воскресенье будут выполняться рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии». Вылет запланирован в 20:45 (MSK+1), прибытие в аэропорт Домодедово — в 21:30 (MSK).

В обратном направлении вылет из аэропорта Домодедово запланирован в 23:05 (MSK) с прибытием в Самару в 01:40 (MSK+1).

В летние дни в три аэропорта московского узла запланировано до 104 рейсов в неделю, уточнили в пресс-службе Курумоча.

Андрей Сазонов