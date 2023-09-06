В прокуратуре рассказали подробности утопления двухлетней девочки в Краснодаре

Прокуратура Прикубанского административного округа Краснодара проконтролирует расследование дела об убийстве матерью своей двухлетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Предварительно установлено, что приезжая из Нальчика проживала с двухлетней дочерью в съемной квартире одного из многоквартирных домов на улице Тепличной в Краснодаре. Женщина была в долгом конфликте с отцом ребенка, гражданином Индии, проживающем в Московской области.

Женщина испытывала материальные затруднения. 5 сентября 2023 года, пользуясь беспомощным состоянием дочери, она поместила ее в ванну с водой. Там мать удерживала девочку, пока она не перестала подавать признаков жизни. О случившемся женщина самостоятельно сообщила в экстренную службу.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). Предварительно установлено, что женщина ранее не судима, на учете у психиатра не состоит. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой на контроль.

Татьяна Ручкина

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