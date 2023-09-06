AFP: WADA угрожает Франции отстранением от международных соревнований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в письме от 28 июля обвинило Французское антидопинговое агентство (AFLD) в недостаточной строгости. В WADA допустили, что могут отстранить французских спортсменов от международных соревнований, в том числе Олимпийских игр, если ситуация не изменится, сообщает AFP со ссылкой на источник в агентстве.

В письме к AFLD WADA ссылается на три последних решения французского агентства. В WADA считают, что они не соответствуют Всемирному антидопинговому кодексу и практике Спортивного арбитражного суда, передает AFP.

С 2018 года французская антидопинговая система состоит из двух органов — AFLD, которая контролирует, расследует и предлагает наказания для спортсменов, обвиняемых в употреблении допинга, и Комиссии по санкциям, которая не зависит от AFLD. Она рассматривает дела и объявляет о санкциях в отношении спортсменов.

Комиссия по санкциям назвала это письмо «шантажом», особенно с учетом того, что через 11 месяцев в Париже должны пройти Олимпийские игры, сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу органа. В Комиссии отметили, что с момента своего создания она вынесла уже несколько сотен решений, но WADA не оспорила ни одно из них, а вместо этого «грубо вмешивается» в работу комиссии.

Эрдни Кагалтынов