В Самарской области чиновники назвали фейком сообщения о мобилизации

Сообщения в интернете о частичной или всеобщей мобилизации в Самарской области не соответствуют действительности. То же самое относится и к размещенной в сети информации об установлении на территории региона военного положения. Об этом сообщает администрация Тольятти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как отмечают чиновники, случаи появления недостоверной информации в интернете участились перед выборами губернатора Самарской области и депутатов думы Тольятти восьмого созыва.

Ранее в Самаре двое военнослужащих получили реальные сроки за уклонение от мобилизации. Преступление было совершено осенью минувшего года.

Георгий Портнов