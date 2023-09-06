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В Самарской области чиновники назвали фейком сообщения о мобилизации

Сообщения в интернете о частичной или всеобщей мобилизации в Самарской области не соответствуют действительности. То же самое относится и к размещенной в сети информации об установлении на территории региона военного положения. Об этом сообщает администрация Тольятти.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как отмечают чиновники, случаи появления недостоверной информации в интернете участились перед выборами губернатора Самарской области и депутатов думы Тольятти восьмого созыва.

Ранее в Самаре двое военнослужащих получили реальные сроки за уклонение от мобилизации. Преступление было совершено осенью минувшего года.

Георгий Портнов

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