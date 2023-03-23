В Самаре двое военнослужащих получили реальные сроки за уклонение от мобилизации

В Самаре двое военнослужащих признаны виновными в неявке на службу в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Один из них был приговорен к пяти, второй – к двум годам лишения свободы. Отбывать срок они будут в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает Самарский гарнизонный военный суд.

На процессе выяснилось, что ранее оба мужчины были призваны по мобилизации. Один из них с 21 октября минувшего по 9 января текущего года не явился на службу без уважительных причин. Второй отсутствовал на службе с 13 по 28 ноября 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оба военных были взяты под стражу в зале суда. До вступления приговора в законную силу они будут содержаться в ФКУ «СИЗО №1 УФСИН по Самарской области».

Георгий Портнов