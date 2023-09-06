Врио министра строительства Крыма назначен Александр Резников

Временно исполняющим обязанности министра строительства и архитектуры Крыма назначен Александр Резников. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Крыма Фото: пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Крыма

До нового назначения господин Резников занимал должность заместителя министра регионального ведомства.

Ранее после встречи с главой республики занимавший пост министра строительства и архитектуры Крыма Карлен Петросян написал заявление об увольнении по собственному желанию. В данной должности господин Петросян проработал менее трех лет.

Александр Резников родился в 1992 году в Старом Крыму. В 2014 году окончил магистратуру национальной академии природоохранного и курортного строительства по специальности «Строительство». Господин Резников начал карьеру в администрации региона в 2017 году с должности главного консультанта отдела сопровождения строительства объектов Центрального и Южного регионов Службы капитального строительства РК. Пост замминистра министерства Александр Резников занял в марте прошлого года.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram