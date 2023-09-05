Министр строительства Крыма Петросян уволился после встречи с Аксеновым

Глава министерства строительства и архитектуры Крыма Карлен Петросян уволился по собственному желанию после приема у главы республики Сергея Аксенова. Об этом господин Аксенов сообщил в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Крыма Фото: пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Крыма

Глава РК отметил, что озвучил рекомендацию господину Петросяну об освобождении должности.

Карлен Петросян родился в 1984 году в Кировабаде (Азербайджан). В 2006 году он окончил Военный инженерно-технический университет в Санкт-Петербурге по специальности «Городское строительство и хозяйство». В 2018 году был назначен на должность замначальника ГКУ «Капитальное строительство» в Севастополе. В том же году Карлен Петросян возглавил Службу капитального строительства РК. В этой должности господин Петросян проработал до февраля 2019 года, после чего занял пост первого замминистра строительства и архитектуры Крыма. Должность министра строительства и архитектуры он занимал с октября 2021 года. В том же году был признан Заслуженным строителем РК.

Анастасия Донскова

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