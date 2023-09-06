В Петербурге проиндексируют меры социальной поддержки в 2024 году

Правительство Санкт-Петербурга в 2024 году проиндексирует меры социальной поддержки и ряд других выплат. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
Коэффициент индексации составит 1,0495.
В частности, будут увеличены субсидии на оплату интернета для общественных объединений ветеранов войны и труда, узников фашистских концлагерей, инвалидов и жертв политических репрессий и размер ежемесячных денежных выплат по договору пожизненной ренты.
Также будут проиндексированы расходы на квалифицированную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге взносы на капитальный ремонт могут проиндексировать на 4%.
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