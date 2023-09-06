Съемки кинокартины перекроют движение в центре Петербурга на два дня

Съемки художественного фильма «Чистые» на два дня изменят схему движения в центре Санкт-Петербурга.

С 16:00 8 сентября до 9:00 9 сентября автомобилисты не смогут проехать по Миллионной улице от Дворцовой площади 28, нечетной стороне набережной Мойки от переулка Мошкова до Певческого моста и набережной Зимней канавки, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Также с 10:00 до 00:00 8 и 9 сентября по тем же адресам, а также в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, запретят парковаться.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге на развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом перекроют пять съездов. Две недели поочередно будут перекрываться съезды с Предпортовой улицы на внутреннее кольцо КАД и Дачный проспект, с внутреннего кольца на Дачный, с внешнего кольца на Предпортовую и с Дачного на внутреннее кольцо. Пеерекрытия связаны с работами по устранению колейности.

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