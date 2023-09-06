«Сибур-Нефтехим» восстановил производство окиси этилена и гликолей

Производство окиси этилена и гликолей на предприятии «Сибур-Нефтехим» в Дзержинске после краткосрочной остановки восстановлено в штатном режиме. По данным пресс-службы компании, вынужденная остановка производства была связана с перерывом в поставках кислорода и технических газов. Поставки сырья возобновлены, производство вновь начало работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», днем 5 сентября нижегородцы могли наблюдать интенсивное горение и столб черного дыма на территории предприятия. В соцсетях появились сообщения об аварии на предприятии, но в компании опровергли эту информацию.

В пресс-службе пояснили, что это был процесс утилизации остатков находящегося в системе углеводородного сырья. На предприятии говорят, что это была регламентная процедура, позволяющая обеспечить безопасность изменения режима работы оборудования и его дальнейший перезапуск.

Андрей Репин