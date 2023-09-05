Факельное горение произошло на заводе «Сибур-Нефтехим» в Дзержинске

Интенсивное факельное горение произошло на заводе «Сибур-Нефтехим» в промзоне Дзержинска утром 5 сентября. В соцсетях появились сообщения об аварии на предприятии, но в компании опровергли эту информацию и пояснили, что такое горение предусмотрено технологическим регламентом.

Факельную установку временно перевели в режим интенсивного горения после того, как производство окиси этилена и гликолей приостановили из-за снижения поставки кислорода и технических газов поставщиком. Такие действия предусмотрены техническим регламентом. Угрозы распространения огня нет, производство вновь запустят после возобновления подачи в полном объеме.

Елена Ковалева