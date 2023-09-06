ФСБ выявила в 53 регионах 217 подпольных оружейников

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекла деятельность 84 подпольных мастерских. По данным спецслужбы, были выявлены 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия в 53 российских регионах. Следственные действия по адресам проживания предполагаемых преступников проводились в июне—июле.

Согласно пресс-релизу центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, обыски прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Алтае, Башкортостане, Дагестане, Карелии, Крыму, Мордовии, Северной Осетии, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, Архангельской, Астраханской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Ивановской, Курской, Курганской, Мурманской, Магаданской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Саратовской, Смоленской, Тюменской, Томской, Тульской, Челябинской и Еврейской автономной областях. Также их провели в Донецкой и Луганской Народных Республиках и в Херсонской области.

В ФСБ добавили, что из незаконного оборота изъято 757 единиц огнестрельного оружия. В частности, у оружейников нашли 22 пулемета, 93 автомата (в том числе АК-12, АК-74, АК-47, АК-103), 58 пистолетов-пулеметов, 251 винтовку, карабин и ружье, 326 пистолетов и револьверов, семь гранатометов, а также 704 артиллерийских снаряда и мины различного калибра, 210 гранат, более 87 кг взрывчатых веществ (включая тротил), свыше 70 тыс. патронов.

В мае ФСБ сообщала о задержании 165 подпольных оружейников, у них изъяли около 400 единиц оружия. Тогда оперативные мероприятия провели в 44 регионах.

Лаура Кеффер