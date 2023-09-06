Смольный ищет подрядчика для организации «Петербургских театральных сезонов» в Баку

Комитет по культуре Санкт-Петербурга объявило конкурс на оказание услуг по подготовке и проведению ежегодного фестиваля «Петербургские театральные сезоны» в столице Азербайджана — городе Баку. На эти цели выделено 10 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику в течение двух рабочих дней с момента заключения контракта необходимо будет разработать программу мероприятия и календарный план-график фестиваля, организовать в Баку не менее одной выставки кукол и не менее пяти показов спектаклей, организовать перевозку в Азербайджан и обратно в Петербург не менее 73 участников фестиваля, их размещение в гостиницах, доставку костюмов, реквизита и т.д. Кроме этого, необходимо разработать полный комплекс PR-услуг и провести рекламную кампанию.

Отметим, что все предыдущие годы организацией «Петербургских театральных сезонов» занималось специализированное агентство ООО «Нева-Арт». Ежегодно комитет по культуре выделял на фестиваль от 5 млн до 12 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга также объявили конкурс по организационно-техническому обеспечению проведения культурно-деловой миссии в Республику Индию за 2,9 млн рублей. Заказчиком выступил комитет по внешним связям Смольного.

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