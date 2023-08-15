Смольный ищет организатора культурно-деловой миссии в Индию почти за 3 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на оказание услуг по организационно-техническому обеспечению проведения культурно-деловой миссии в Республику Индию. Заказчиком выступил комитет по внешним связям Смольного. На эти цели городские власти выделили 2,9 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Согласно представленной документации, петербургская делегация отправится в Индию в конце сентября. Посетить намерены два города — Дели и Мумбаи. Поездка займет семь дней — с 24 сентября по 2 октября. Потенциальному подрядчику необходимо будет составить список представителей петербургского делового сообщества, представляющих различные сферы промышленности. Также нужно проработать протокольное меню для предполагаемого фуршета и иные вопросы. Дороже всего в аукционной документации значится аренда помещений — она оценена в 880 тыс. рублей. Вторая по дороговизне позиция — это прием от правительства Санкт-Петербурга за 599 тысяч рублей.
«Ъ-СПб» писал, что ранее СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» объявило конкурс по разработке информационно-ознакомительного тура в Петербург с воркшопом для туроператоров из Китая за 14,8 млн рублей.