Смольный ищет организатора культурно-деловой миссии в Индию почти за 3 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на оказание услуг по организационно-техническому обеспечению проведения культурно-деловой миссии в Республику Индию. Заказчиком выступил комитет по внешним связям Смольного. На эти цели городские власти выделили 2,9 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно представленной документации, петербургская делегация отправится в Индию в конце сентября. Посетить намерены два города — Дели и Мумбаи. Поездка займет семь дней — с 24 сентября по 2 октября. Потенциальному подрядчику необходимо будет составить список представителей петербургского делового сообщества, представляющих различные сферы промышленности. Также нужно проработать протокольное меню для предполагаемого фуршета и иные вопросы. Дороже всего в аукционной документации значится аренда помещений — она оценена в 880 тыс. рублей. Вторая по дороговизне позиция — это прием от правительства Санкт-Петербурга за 599 тысяч рублей.

«Ъ-СПб» писал, что ранее СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» объявило конкурс по разработке информационно-ознакомительного тура в Петербург с воркшопом для туроператоров из Китая за 14,8 млн рублей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте