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Распределение мест в самарских детсадах пройдет 8 сентября

Свободные места в дошкольных образовательных учреждениях Самары на 2023-2024 учебный год будут распределены в пятницу, 8 сентября. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

«Департамент образования администрации Самары рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении, на портале образовательных услуг (в разделе "Поиск заявлений")»,— говорится в сообщении.

Сведения о свободных мест в детсаду опубликованы на портале образовательных услуг. Также чиновники напоминают, что свободные места в дошкольных образовательных учреждениях распределяются в автоматизированном порядке.

Ранее глава Самары Елена Лапушкина получила представление прокурора города Артема Ярыгина из-за бездействия чиновников в части подготовки территории к строительству образовательных учреждений. Речь идет о школах и детсадах.

Георгий Портнов

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