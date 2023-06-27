Чиновники Самары уличены в бездействии с подготовкой земли под школы и детсады

Глава Самары Елена Лапушкина получила представление прокурора города Артема Ярыгина из-за бездействия чиновников в части подготовки территории к строительству образовательных учреждений. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее контрольный орган установил, что Генеральный план Самары предусматривает, в числе прочего, формирование и изъятие земельных участков под строительство 15 образовательных учреждений в городе. Однако ответственные за это лица до сих пор не провели соответствующую работу.

В связи с этим в настоящее время отсутствует физическая возможность строительства школ и детских садов в микрорайонах Промышленного, Октябрьского, Куйбышевского и Красноглинского районов Самары. В настоящее время прокурорский акт находится на этапе рассмотрения.

Ранее мэрия Самары разрешила возвести жилье на 17 километре Московского шоссе. На территории можно возвести многоэтажные высотки с максимальным процентом застройки в границах земельных участков – 80 %.

Георгий Портнов