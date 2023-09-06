Председатель гордумы Ижевска пообещал «не бросать» экс-мэра Бекмеметьва

Городская дума столицы Удмуртии планирует изучить подробности уголовного дела, возбужденного в отношении экс-главы города Олега Бекмеметьева по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Депутаты бывшего мэра «не бросят», рассказал журналистам председатель гордумы Фарит Губаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фарит Губаев, соцсети Фото: Фарит Губаев, соцсети

«Действительно, к Олегу Николаевичу есть большое уважение за ту работу, которую он произвел. Мы его тоже не бросим. Будем вникать и изучать, почему такие вопросы к нему возникают и что там можно узнать и прокомментировать»,— заявил господин Губаев.

Напомним, 5 сентября в Ижевске прошла внеочередная сессия гордумы, в рамках которой состоялось избрание нового мэра. Перед началом процедуры выступил глава региона Александр Бречалов, который напомнил о значимой деятельности бывшего мэра Олега Бекмеметьева. Господин Бречалов призвал требовать «максимально открытое расследование», а также назвал вменяемую статью «интересной». В настоящее время Олег Бекмеметьев находится под домашним арестом. Он задержан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления).