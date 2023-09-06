Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Председатель гордумы Ижевска пообещал «не бросать» экс-мэра Бекмеметьва

Городская дума столицы Удмуртии планирует изучить подробности уголовного дела, возбужденного в отношении экс-главы города Олега Бекмеметьева по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Депутаты бывшего мэра «не бросят», рассказал журналистам председатель гордумы Фарит Губаев.

Фото: Фарит Губаев, соцсети

Фото: Фарит Губаев, соцсети

«Действительно, к Олегу Николаевичу есть большое уважение за ту работу, которую он произвел. Мы его тоже не бросим. Будем вникать и изучать, почему такие вопросы к нему возникают и что там можно узнать и прокомментировать»,— заявил господин Губаев.


Напомним, 5 сентября в Ижевске прошла внеочередная сессия гордумы, в рамках которой состоялось избрание нового мэра. Перед началом процедуры выступил глава региона Александр Бречалов, который напомнил о значимой деятельности бывшего мэра Олега Бекмеметьева. Господин Бречалов призвал требовать «максимально открытое расследование», а также назвал вменяемую статью «интересной». В настоящее время Олег Бекмеметьев находится под домашним арестом. Он задержан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления).

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...