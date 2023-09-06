Воронежский «Регионстрой» отремонтирует усадьбу в Чертовицах за 15 млн рублей

Контракт на ремонт объекта культурного наследия «Усадьба Михневых (Кожуховой)», расположенного в селе Чертовицы Рамонского района Воронежской области, получила местная компания «Регионстрой». Информация об этом появилась на портале госзакупок. ООО стало единственным участником торгов, не снизив начальную цену в 15,4 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Регионстрой» было зарегистрировано в 2008 году для отделочных строительных работ. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор и бенефициар — Роман Федосенко. Выручка компании в 2022 году выросла на 62% и составила 48 млн руб. (в 2021-м — 29 млн руб.), чистая прибыль увеличилась в 155 раз — до 9,3 млн руб. (в 2021-м — 60 тыс. руб.). С 2010 года «Регионстрой» получил 111 госконтрактов на общую сумму 405,3 млн руб. Среди его заказчиков — департамент строительной политики области, прокуратура региона, местное управление ЗАГС, облздрав, администрации районов, больницы и школы. Также ООО выполняло работы в соседней Белгородской области.

Победителю аукциона необходимо выполнить работы до 15 декабря 2023 года. Они включают в себя обновление фасадов и замену окон в зданиях ОКН, который насчитывает шесть объектов.

Усадьба построена в конце XVIII века капитаном Михневым. В конце XIX века имение перешло к семье купца Кряжова, а позже — к его приемной дочери Кожуховой. Владельцы усадьбы были одними из крупных местных землевладельцев. До наших дней сохранились господский дом, флигель, службы, въездные ворота, конюшни, парк и сад.

О том, кто и зачем покупает исторические дома в Воронеже, читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «На культуру рубля мало».

Алина Морозова

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