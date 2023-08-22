Старинную усадьбу под Воронежем хотят отремонтировать за 15 млн рублей

Бюджетное медучреждение Воронежской области «Чертовицкий санаторий для детей» объявило о поиске подрядчика для ремонта объекта культурного наследия (ОКН) «Усадьба Михневых (Кожуховой)» в селе Чертовицы Рамонского района. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 15,4 млн руб.

Работы необходимо выполнить со дня заключения контракта до 15 декабря 2023 года. Они включают в себя обновление фасадов и замену окон в зданиях ОКН, который насчитывает шесть объектов.

Усадьба построена в конце XVIII века капитаном Михневым. В конце XIX века имение перешло к семье купца Кряжова, а позже — к его приемной дочери Кожуховой. Владельцы усадьбы были одними из крупных местных землевладельцев. До наших дней сохранились господский дом, флигель, службы, въездные ворота, конюшни, парк и сад.

Подрядчика выберут в ходе аукциона, заявки на участие в котором можно подавать до 29 августа. Итоги будут подведены 31 августа.

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Алина Морозова

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