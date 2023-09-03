В Петербурге загорелся ангар у нефтебазы «Ручьи»

Крупный пожар произошел в ангаре у нефтебазы «Ручьи», расположенном на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

В ведомстве сообщили, что горение происходит в ангаре площадью 800 кв. метров, который находится по адресу: Пискаревский проспект, 125. Ранг пожара повышен до №2.

По предварительной информации, на территории ангара взорвался газовый баллон и загорелась заправочная цистерна. Сведения о пострадавших не поступали. К тушению пожара привлечены 12 единиц техники и 60 человек личного состава МЧС. По информации СМИ, ангар принадлежит автосервису.

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