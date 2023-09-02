В Свердловской области из колонии сбежал заключенный

В Свердловской области идут поиски 31-летнего Ивана Григорьева, сбежавшего из колонии-поселение №45 в пос. Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ КП-45 ГУФСИН России по Свердловской области. Известно, что осужденный самовольно покинул колонию 30 августа около 14:30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ КП-45 ГУФСИН России по Свердловской области Фото: ФКУ КП-45 ГУФСИН России по Свердловской области

Иван Григорьев — уроженец пос. Верхняя-Синячиха Алапаевского района. Его рост 175 см, у него среднее телосложение, темные короткие волосы, возможно есть борода или усы. В момент побега он был одет в черную шапку, камуфляжную куртку, черные полуберцы и серо-черные джинсы.

ГУФСИН просит рассказать о возможном местонахождении осужденного по телефонам: 8 (343) 359-56-11, 8 (343) 359-57-44. В ведомстве гарантируют конфиденциальность звонка.

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