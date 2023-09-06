В Петербурге на месте ПТМЗ могут построить депо Кольцевой линии метро

Комиссия по внесению изменений в генплан Санкт-Петербурга приняла решение изменить функциональное зонирование участка на Чугунной ул., 2, где располагался Петербургский трамвайно-механический завод, на зону транспортной инфраструктуры (ТИ). На этом месте планируется построить депо метрополитена, сообщили «Деловому Петербургу» в комитете по градостроительству и архитектуре.

«Размещение депо на месте бывшего Петербургского трамвайно–механического завода необходимо для реализации северной хорды Кольцевой линии метрополитена»,— пояснили в комитете.

По данным издания, участок площадью 19 га и объекты недвижимости на территории бывшего ПТМЗ принадлежат ООО «Внутреннее техоснащение ёмкостей» миллиардера Владимира Пинчука. Сейчас площади сдаются под склады и офисы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Полюстрово не разрешили строить технопарк и жилье на месте промзоны.

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