Число ИТ-вакансий в Петербурге за год сократилось на 11%

Количество ИТ-вакансий в Санкт-Петербурге по сравнению с прошлым годом снизилось на 11%, но спрос работодателей на специалистов в этой отрасли по-прежнему высокий, сообщили в пресс-службе рекрутинговой компании HeadHunter.

С начала года на hh.ru в Петербурге было открыто более 52 тысяч вакансий в ИТ. На программистов приходится 11% или каждое десятое объявление о работе от всего объема активных вакансий в этой сфере.

«Предлагаемая зарплата напрямую зависит от опыта и стажа работника. Так, в Петербурге на данный момент начинающий программист может рассчитывать на доход не выше 25 000 - 40 000 рублей. А вот доход более 135 000 рублей в ИТ-сфере возможен лишь после наработки 3-летнего успешного и продуктивного стажа»,— отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

В 2023 году диапазон зарплат петербургских «айтишников» от 68 966 до 160 000 руб. В 2022 году зарплатная вилка была от 68 966 до 172 414 руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге в два раза вырос спрос на дорожных строителей.

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