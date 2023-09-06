Перенес операцию депутат новосибирского заксобрания Владимир Лаптев, которого судят за взятки

Как стало известно «Ъ-Сибирь», врачи прооперировали депутата заксобрания Новосибирской области, бывшего сенатора Владимира Лаптева, который находится под судом по уголовному делу о коррупции. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом судебного процесса. 25 августа и 4 сентября слушания по делу были отложены из-за болезни парламентария. Сейчас Владимир Лаптев проходит курс реабилитации, после чего судебное разбирательство возобновится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Владимира Лаптева задержали в сентябре 2022 года, с санкции суда его поместили в СИЗО, где находился до июня 2023 года. По ходатайству следствия депутату смягчили меру пресечения и перевели под домашний арест. 4 августа над депутатом начался суд, прокурор огласил обвинительное заключение.

Следственным комитетом Владимир Лаптева обвиняется в получении и даче взятки (ст. 290 и ст. 291 УК РФ), а также мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Один из эпизодов дела связан с неудачной попыткой подкупить судью. Депутат трижды обращался к ней с просьбой замять административное дело в отношении его знакомого полицейского, которому грозило увольнение. Во время встреч парламентарий передал судье букет белых роз, 5 кило фиников, пару бутылок вина, сладости на общую сумму около 12 тыс. руб. В первый день слушаний Владимир Лаптев заявил, что признает вину и раскаивается.

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Константин Воронов