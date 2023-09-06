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Вице-спикер Госдумы предложил запретить объявления на английском на авиарейсах

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил запретить на внутренних авиарейсах объявления на английском языке. Необходимость запрета он объяснил тем, что число иностранцев в России в последнее время значительно сократилось, а объявления на английском создают звуковой и визуальный шум, когда дублируют информацию на русском.

«С учетом внешнеполитической ситуации и объективного сокращения числа иностранных граждан в России, наличие многочисленных объявлений на английском языке, особенно на внутренних рейсах, выглядит непонятно и даже избыточно. Они дублируют информацию на русском, создают звуковой и визуальный шум. Нам нужно думать об удобстве россиян, о популяризации и сохранении русского языка»,— сообщил господин Чернышов «РИА Новости». Соответствующее обращение он направил в Минтранс.

По мнению Бориса Чернышова, если человек приезжает в чужую страну, он обязан «позаботиться о том, чтобы владеть минимальными навыками общения на местном языке».

В августе Минтранс предложил исключить обязательное дублирование на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, фуникулеров и канатных дорог. Как указали в ведомстве, такая мера позволит снизить «значительную информационную нагрузку на пассажиров с учетом социально-политической ситуации».

Подробнее — в материале «Ъ» «Язык до выхода доведет».

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