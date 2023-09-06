На Камчатке подняли авиацию для поисков пожилых туристов

В операции по поиску двух пожилых туристов, пропавших в природном парке «Вулканы Камчатки» в конце августа, задействовали вертолеты Ми-8. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю. В последний раз туристы выходили на связь 27 августа с ледника Богдановича.

«Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на поиски туристов, пропавших в природном парке "Вулканы Камчатки". На борту находятся спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД"»,— говорится в сообщении.

Как уточнили в МЧС, пропавшими числятся Александр Благуляк и Геннадий Кочкин, оба 1951 года рождения. Свой поход они начали 4 августа из поселка Ключи Усть-Камчатского района. Их туристический маршрут проходил через стоянку «Подкова», ледник Богдановича, перевал Безымянный, перевал Толбачик и перевал Толуд. Последней точкой маршрута должна была стать стоянка «Клешня». Туда мужчины должны были прибыть 5 сентября. Однако в назначенное время на место они не прибыли и на связь не вышли.