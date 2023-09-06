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Коммерсантъ FM
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Экспорт рыбопродукции из Приморья и с Сахалина в 2023 году возрос на треть

В текущем году Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на экспорт 14 674 партий рыбы и морепродуктов общим весом 1 097 219,8 т. Это на 34% превышает аналогичный показатель 2022 года, говорится в сообщении ведомства.

Основной импортер рыбы и морепродуктов — КНР, в которую с начала 2023 года поставлено 660 687 т. (рост по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза). Также крупными импортерами рыбы и морепродуктов из Приморья и с Сахалина являются Южная Корея (397 903 т), Япония (12 904 т), Таиланд (9 574 т) и Нигерия (7 575 т).

Всего продукция из Приморского края и Сахалинской области оформлена в 18 стран. «Среди наиболее востребованных у импортеров видов продукции — минтай, треска, живой краб»,— информирует Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Алексей Чернышев, Владивосток

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