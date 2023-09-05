На сайте Кремля произошел ребрендинг

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил ребрендинг сайта Кремля (kremlin.ru). Сегодня, 5 сентября, вечером цветовая гамма логотипа сайта сменилась с темно-синего на бело-золотой. По словам Дмитрия Пескова, сайт президента «развивается постоянно».

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«Президентский сайт развивается постоянно»,— сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, ждут ли сайт и другие изменения в дизайне. Перед этим Telegram-канал RIA_Kremlinpool сообщил, что Кремль начал процедуру ребрендинга своих ресурсов.

Раньше логотип сайта Кремля выглядел как кружок темно-синего цвета с изображением белого двуглавого орла. Теперь логотип сменился на белый кружок с изображением золотого двуглавого орла. Других изменений на сайте нет. Логотип Telegram-канала Кремля не изменился.

Анастасия Ларина