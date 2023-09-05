На выборах думы Екатеринбурга распространили фальшивую «Комсомольскую правду»

Филиал ИД «Комсомольская правда» в Екатеринбурге пожаловался в Ленинскую территориальную избирательную комиссию (ТИК, занимается организацией выборов в гордуму) на распространение ложного выпуска издания с агитацией против кандидатов от «Единой России» на выборах нового состава Екатеринбургской городской думы. Об этом «Ъ-Урал» рассказал председатель Ленинской ТИК Вадим Антошин.

«Екатеринбургский филиал "Комсомольской правды" пожаловался нам на распространение подложного материала, по внешним признакам выглядящего как газета "Комсомольская правда", но содержащего в себе агитацию против ряда кандидатов на выборах в городскую думу»,— рассказал он. Господин Антошин уточнил, что в фальшивом выпуске издания содержалась информация «негавтино характеризующая отдельных кандидатов, внесенных в список партии "Единая Россия"».

По его словам, ложную агитацию обнаружили в почтовых ящиках многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе. Ленинская ТИК обратилась в УМВД по Екатеринбургу с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности.

В разговоре с «Ъ-Урал» редактор Екатеринбургского филиала ИД «Комсомольская правда» Екатерина Салтыкова подтвердила, что газета не имеет отношения к созданию ложной агитации. «Сотрудники издания не работали над созданием агитационных листовок, не получали заказов, просьб о написании и издании этих материалов. Дизайн и выходные данные — это плохая попытка скопировать бренд с почти вековой историей. Указанная в выходных данных типография также не получала от ИД "Комсомольская правда" заказ на печать. Это грубая подделка, которая порочит деловую репутацию»,— рассказала она.

Напомним, ранее «Единая Россия» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» пожаловались в Ленинскую ТИК на ложную агитацию на выборах депутатов думы Екатеринбурга восьмого созыва, сделанную под брендом партий.

Василий Алексеев

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