Партиям подрисовали агитацию

«Единая Россия» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» пожаловались в избирком на ложную агитацию на выборах депутатов Екатеринбургской городской думы, появившуюся на улицах города. В частности, в плакатах содержались нелицеприятные высказывания о кандидатах от КПРФ. Ленинская территориальная избирательная комиссия (ТИК, занимается организацией выборов в гордуму) считает, что УМВД по Екатеринбургу должно пресечь распространение фейковой рекламы. Эксперты считают, что ложная агитация привлечет внимание избирателей к выборам, однако не изменит их политических симпатий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Справедливая Россия» открестилась от антикоммунистических плакатов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ «Справедливая Россия» открестилась от антикоммунистических плакатов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сначала на улицах Екатеринбурга появились ложные агитационные плакаты от имени партии «Единая Россия» (ЕР). На них мэр Алексей Орлов, возглавляющий список кандидатов от ЕР, изображен рядом с конкурентами из других партий — «Яблока», КПРФ, «Справедливой России» (СР) с надписью «Екатеринбург развивается».

Затем на улицах появились плакаты якобы «Справедливой России — Патриоты — За правду». На них изображены вице-спикер свердловского заксобрания, первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев и его супруга — кандидат в гордуму от компартии Виктория Ивачева. Плакат сопровождают надписи «Лжекоммунисты. Муж и жена одна сатана».

Выборы в думу Екатеринбурга восьмого созыва назначены на 9–10 сентября. Представительный орган формируется по смешанной системе: 25 депутатов будут избраны по одномандатным округам, 10 — по спискам партий. В выборах участвуют ЕР, СР, КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко».

Первой в Ленинскую ТИК с жалобой обратилась «Единая Россия». «Установлено, что агитационные материалы не заказывались и не оплачивались участниками кампании официально. Мы обратились в УМВД по Екатеринбургу с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности и привлечении винновых лиц к ответственности»,— рассказал «Ъ-Урал» председатель ТИК Вадим Антошин.

Затем поступила жалоба от СР. «По сведению партии, в Екатеринбурге размещаются печатные агитационные материалы, которые содержат изображения кандидатов от партии КПРФ, части изображения этих кандидатов, и обозначены эти материалы, как изготовленные в “Справедливой России — Патриоты — За правду”, тогда как они эти материалы не изготавливали»,— рассказал господин Антошин. По его словам, Ленинский ТИК считает, что речь идет о подложном изготовлении агитационных материалов от имени партии. Он добавил, что в скором времени избирком направит представление о пресечении данной противоправной агитации в полицию.

Фейковая агитация от партийных брендов не окажет сильного воздействия на политические симпатии избирателей, считает политолог Анатолий Гагарин. «Классическая политическая агитация рассчитана на формирование симпатии и информирование избирателей, а провокационная реклама направлена в большей степени на эпатирование, демонстрацию возможностей, чтобы показать, кто на территориальном участке хозяин, кто может позволить себе такие действия»,—отметил он.

По мнению господина Гагарина, ложная агитация вносит оживление в политический ландшафт и «привлекает внимание наблюдателей, СМИ, политологов, которые обсуждают это». «Вот они и являются основной целевой аудиторией подобного рода действий»,— подчеркнул он.

По мнению политолога Михаила Коробельникова, фейковая агитация не окажет влияния на взгляды избирателей из-за отсутствия проблемных тем в повестке выборов нового состава гордумы Екатеринбурга, которые «подняли бы градус политической борьбы». «Выборы в гордуму Екатеринбурга не очень интересны людям, но для того, чтобы поддержать заинтересованность, необходимы сюжеты, самые лучшие — скандалы, которые связаны с распространением фейковых материалов от имени партий»,— считает он.

Господин Коробельников отметил, что политические объединения могут и сами создать ложную агитацию против себя. «Есть такая технология “самострел”, или “нападение на самих себя”, которая используется для удержания к себе интереса и создание позитивного отношения через негатив»,— пояснил он.

Василий Алексеев