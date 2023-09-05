Четвертый круг US Open

Мужчины. Карлос Алькарас (Испания, 1)—Маттео Арнальди (Италия) 6:3, 6:3, 6:4. Андрей Рублев (Россия, 8)—Джек Дрейпер (Великобритания) 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Даниил Медведев (Россия, 3)—Алекс де Минор (Австралия, 13) 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Александр Зверев (Германия, 12)—Янник Синнер (Италия, 6) 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3.
Женщины. Мэдисон Кис (США, 17)—Джессика Пегула (США, 3) 6:1, 6:3. Маркета Вондроушова (Чехия, 9)—Пейтон Стернс (США) 6:7 (3:7), 6:3, 6:2. Чжэн Циньвэнь (Китай)—Унс Джабир Тунис, 5) 6:2, 6:4. Арина Соболенко (Белоруссия, 2)—Дарья Касаткина (Россия, 13) 6:1, 6:3.