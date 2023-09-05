«РИА Новости»: выдававшему цели для ударов HIMARS агенту СБУ дали 12 лет

Ростовский областной суд приговорил к 12 годам колонии гражданина России и Украины Владислава Понамарева по статье о шпионаже. Об этом сообщили источники «РИА Новости» в правоохранительных органах. По его словам, суд установил, что мужчина был «украинским агентом» и выдавал цели для ударов РСЗО HIMARS, а завербовали его через компьютерную игру.

В конце 2022 года агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило о задержании в Ростовской области украинского агента, который давал указания для расчетов РСЗО HIMARS. По его данным, им оказался Владислав Понамарев, имевший гражданство России и Украины, завербованный через компьютерную игру сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

По словам источников агентства, украинские спецслужбы вышли мужчину через игру еще в середине 2021 года, а в 2022 году они предложили передавать им информацию. Утверждалось, что Владислав Понамарев из Макеевки и что он хотел вступить в «Азов» (признана террористической и запрещена), но его не взяли, поскольку он родом из ДНР.

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