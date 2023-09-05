В Новороссийске пройдут учения со стрельбой

Силами Новороссийской военно-морской базы 6 сентября будут проводиться мероприятия с выполнением стрельб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Учения пройдут с 11 до 13 часов. В мэрии просят жителей города соблюдать спокойствие и следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.

Аналогичные мероприятия проводились несколько раз в середине августа.

Новороссийская военно-морская база — оперативно-тактическое территориальное объединение в составе Черноморского флота в Цемесской бухте в порту Новороссийска.

Татьяна Ручкина

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