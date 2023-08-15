Жителей Новороссийска предупредили об учениях военного флота со стрельбой

Учения со стрельбой пройдут 16 августа на территории Новороссийской военно-морской базы, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«Просьба соблюдать спокойствие»,— говорится в сообщении.

Учения состоятся с 11 до 13 часов в акватории Цемесской бухты.

Аналогичная тренировка военного флота проводилась в Новороссийске 12 августа.

Новороссийская военно-морская база — оперативно-тактическое территориальное объединение в составе Черноморского флота в Цемесской бухте в порту Новороссийска.

Наталья Решетняк

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