Wintershall Dea отделит международный бизнес от СП РФ к середине 2024 года

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea заявила о намерении отделить свой международный бизнес от российских предприятий к середине 2024 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Наше решение ясно: мы покидаем Россию. Юридическое отделение нашего международного бизнеса от российских совместных предприятий является дальнейшим шагом в этом процессе»,— процитировала слова главного исполнительного директора Wintershall Dea Марио Мерена пресс-служба компании.

Согласно сообщению Wintershall Dea, речь идет о следующих совместных с Россией предприятиях: Wintershall AG в Ливии (доля — 51%), Wintershall Noordzee BV в Нидерландах (50%) и Nord Stream AG (15,5%).

Wintershall Dea — один из инвесторов газопровода «Северный поток-2». Компании также принадлежит 15,5% в операторе «Северного потока», 25,01% — в совместном с «Газпромом» «Ачим девелопмент». Wintershall Dea также управляет разрабатывающим Южно-Русское месторождение «Севернефтегазпромом» вместе с «Газпромом» и OMV.

В январе 2023 года Wintershall Dea объявила о решении покинуть Россию. Убыток от списания российских активов компания оценивала в €5,3 млрд. В феврале Wintershall Dea также сообщила о пропаже €2 млрд дивидендов от совместных предприятий в РФ. 28 августа глава компании Марио Мерен заявил, что выход Wintershall Dea из России проходит сложно из-за «непредсказуемой деловой и политической обстановки».