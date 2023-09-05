Приговор экс-начальнику отдела ГИБДД Новочеркасска оставлен без изменения

Ростовский областной суд оставил без изменения приговор экс-начальнику отдела ГИБДД Новочеркасска Евгения Ганзенко, осужденному за получение взяток от подчиненных за общее покровительство по службе. Об этом сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе суда.

Дело в отношении Евгения Ганзенко было возбуждено в 2020 году. В суде обвиняемый отрицал вину, настаивая, что деньги, которые он брал с подчиненных, шли на хозяйственные нужды отдела.

Спустя два года экс-полицейского приговорили к четырем годам и двум месяцам колонии. Однако это решение было отменено вышестоящими инстанциями после заявлений прокуратуры о мягкости назначенного наказания.

При повторном рассмотрении срок бывшему полицейскому ужесточен до девяти лет колонии. Защита Евгения Ганзенко обжаловала решение, однако облсуд оставил его в силе.

Кристина Федичкина