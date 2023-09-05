В Ростове-на-Дону 16 сентября частично ограничат движение по Большой Садовой

Из-за изменения программы праздничных мероприятий в День города в центре Ростова-на-Дону будет ограничен проезд по ул. Большой Садовой. Об этом сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Проезд для транспорта будет закрыт на участке от пер. Семашко до пр. Буденновского с 00:00 до 21:00 16 сентября.

Ранее планировалось, что в день города для проведения мероприятий ограничат движение по ул. Большой Садовой и ул. Московской. Мероприятия, которые должны были проходить на ул. Московской отменились, пояснили «Ъ-Юг» в Департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Анастасия Назарова