В Ростове-на-Дону 16 сентября будет ограничено движение в центре города

В день празднования 274-й годовщины со дня основания города Ростова-на-Дону в центре городе будет изменена схема движения в связи с праздничными мероприятиями. Об этом сообщила пресс-служба администрации донской столицы.

С 05:00 до 21:00 будет ограничено движение автомобилей по ул. Большая Садовая и ул. Московской на участках от пер. Семашко до пр. Буденновского.

Также с 08:30 до 11:00 будет закрыт проезд транспорта по ул. Большая Садовая от пр. Театрального до пер. Семашко на время пешего шествия.

Анастасия Назарова