В Смольном опровергли информацию о сборе биометрических данных

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин назвал недостоверной активно распространяемую в соцсетях информацию, где граждан призывают срочно отправиться в МФЦ и подать заявление на отказ от сбора биометрических данных. По словам чиновника, никакого смысла в такой спешке нет, поскольку сделать это можно в любое время. При этом у части петербуржцев данные слухи вызвали опасения, в результате чего МФЦ города в конце лета столкнулись с повышенной загрузкой, отметили в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Биометрические данные, как и любые другие персональные данные, запрещено собирать без согласия человека. Поэтому не верьте фейкам — если вы официально не сдавали биометрические данные в какую-либо организацию, подписав письменное согласие, то вам и не нужно отказываться от их сбора и использования. Вашей биометрии в государственной системе попросту нет»,— заявил господин Казарин.

В то же время если гражданин сдавал такие данные и теперь хочет запретить их хранение в ЕБС, то сделать это можно в любой момент, поскольку никаких временных ограничений для такого отказа не существует, заверил вице-губернатор.

В городской администрации подсчитали, что в июне-августе число обращений в петербургские МФЦ по отказу от сбора биометрии увеличилось в 30 раз. Только в августе поступило в общей сложности более 55 тыс. таких обращений, а максимальное количество заявок пришлось на последнюю неделю месяца. В первые дни сентября петербуржцы подали 6 тыс. соответствующих обращений.

Напомним, что с 1 июня в России вступил в силу закон, согласно которому банки и другие учреждения обязаны в срок до 30 сентября передать все биометрические данные клиентов в Единую биометрическую систему, внутри которой они будут обрабатываться.

К биометрическим данным относится, в частности, информация об уникальных физических характеристиках человека, которая позволяет установить его личность. Например, изображение лица, отпечатки пальцев или запись голоса.

Ранее «Ъ» писал, что отозвать согласие на обработку биометрических данных можно будет на «Госуслугах».

Подробнее о том, как МФЦ в России столкнулись с наплывом желающих отказаться от биометрии — в материале «Ъ» «Ажиотажный сброс».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте