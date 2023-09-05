Нововоронежская АЭС: в Воронежской области стартовала «Вахта Памяти – 2023» Концерна «Росэнергоатом»

При поддержке Нововоронежской АЭС на территории Острогожского района Воронежской области прошло открытие Межрегиональной «Вахты Памяти - 2023» с участием сводного отряда Межрегионального общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение Концерна «Росэнергоатом».

Фото: Олег Мухин, пресс-служба НВ АЭС

Запланированные работы по обнаружению и проведению эксгумации останков погибших воинов пройдут с 5 по 14 сентября. Участие в «Вахте памяти» примут около 70 человек из поисковых отрядов «Пересвет» Нововоронежской АЭС, Балаковский, Калининской, Курской, Ленинградской и Ростовской АЭС.

«Память о той страшной войне должна передаваться от поколения к поколению. Даже спустя 80 лет мы находим останки советских солдат в окопах, траншеях, присыпанные землей. Поисковики Концерна «Росэнергоатом» как никто другой понимают цену, которую пришлось заплатить нашим предкам, защищавшим Родину. Наш долг - обнаружить и поднять останки героев, чтобы потом придать их земле по человеческим канонам», - сказал руководитель поискового отряда НВ АЭС «Пересвет» Евгений Когтев.

Фото: Олег Мухин, пресс-служба НВ АЭС

Места раскопок в окрестностях села Коротояк, хуторов Аверино и Мостище определены заранее. Для привязки к местности использовались архивные карты и данные аэрофотосъемки ВВС фашистской Германии. На 15 сентября назначено торжественное захоронение обнаруженных останков бойцов Красной Армии и закрытие «Вахты Памяти».