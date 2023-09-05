Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нововоронежская АЭС: в Воронежской области стартовала «Вахта Памяти – 2023» Концерна «Росэнергоатом»

При поддержке Нововоронежской АЭС на территории Острогожского района Воронежской области прошло открытие Межрегиональной «Вахты Памяти - 2023» с участием сводного отряда Межрегионального общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение Концерна «Росэнергоатом».

Фото: Олег Мухин, пресс-служба НВ АЭС

Запланированные работы по обнаружению и проведению эксгумации останков погибших воинов пройдут с 5 по 14 сентября. Участие в «Вахте памяти» примут около 70 человек из поисковых отрядов «Пересвет» Нововоронежской АЭС, Балаковский, Калининской, Курской, Ленинградской и Ростовской АЭС.

«Память о той страшной войне должна передаваться от поколения к поколению. Даже спустя 80 лет мы находим останки советских солдат в окопах, траншеях, присыпанные землей. Поисковики Концерна «Росэнергоатом» как никто другой понимают цену, которую пришлось заплатить нашим предкам, защищавшим Родину. Наш долг - обнаружить и поднять останки героев, чтобы потом придать их земле по человеческим канонам», - сказал руководитель поискового отряда НВ АЭС «Пересвет» Евгений Когтев.

Фото: Олег Мухин, пресс-служба НВ АЭС

Места раскопок в окрестностях села Коротояк, хуторов Аверино и Мостище определены заранее. Для привязки к местности использовались архивные карты и данные аэрофотосъемки ВВС фашистской Германии. На 15 сентября назначено торжественное захоронение обнаруженных останков бойцов Красной Армии и закрытие «Вахты Памяти».

Справка. «Вахта Памяти» Концерна «Росэнергоатом» проводится ежегодно на местах кровопролитных боев Великой Отечественной войны. В полевых условиях соблюдаются нормы Закона РФ «Об увековечении памяти при защите Отечества», положения приказа Министра обороны РФ «Об утверждении порядка организации и проведения поисковой работы общественными объединениями, осуществляемой в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти», и утвержденные Меры поддержки проведения поисковой работы на территории Воронежской области.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...