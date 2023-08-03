Суд подтвердил правонарушение при заключении коммунальной концессии в Ростове

Суд подтвердил совершение должностным лицом администрации Ростовского муниципального района административного правонарушения при заключении концессии с ООО «ЯрТеплоЭнерго», сообщили в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тепловые сети Ростова Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Тепловые сети Ростова Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что концессионное соглашение о передаче 8 объектов теплоснабжения, 3 центральных тепловых пункта и 17 км сетей было заключено 3 октября 2022 года. Однако почти сразу же сделка была оспорена в арбитражном суде ООО «Росттехсервис», чья заявка на участие в конкурсе была отклонена. УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства и выдало администрации Ростовского района предписание об отмене и расторжении концессионного соглашения, которое было исполнено.

«Ярославское УФАС России привлекло должностное лицо администрации Ростовского муниципального района к административной ответственности и назначило штраф в размере 15 000 рублей. Постановление антимонопольной службы было обжаловано в районный суд. Суд подтвердил, установленное Ярославским УФАС России событие административного правонарушения. Однако, посчитал, что совершенное нарушение не несет угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и изменил наказание со штрафа на предупреждение»,— сообщили в Ярославском УФАС, добавив, что будут обжаловать решение суда в части назначения наказания.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что арбитражный суд по иску «Росттехсервиса» также признал заключение концессионного соглашения незаконным. Это решение не было обжаловано и вступило в законную силу.

Антон Голицын