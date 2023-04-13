Хозяина квартиры, где после взрыва скрывалась Трепова, отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и отправил под домашний арест Дмитрия Касинцева, в квартире которого после взрыва в кафе на Университетской набережной скрывалась обвиняемая в теракте Дарья Трепова. Об этом 13 апреля рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Касинцев в зале суда

Фото: объединенная пресс-служба судов Дмитрий Касинцев в зале суда

Фото: объединенная пресс-служба судов

Владельцу квартиры предъявили обвинение по статье о несообщении о преступлении (ст. 205.6 УК РФ), изначально он проходил по делу свидетелем. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. В СИЗО Касинцев будет до 10 июня этого года.

Напомним, что сегодня, 13 апреля, в ФСБ назвали организаторами теракта в кафе Street Food Bar украинские спецслужбы. По версии ведомства, обвиняемая Трепова действовала совместно с гражданином Украины Юрием Денисовым. К совершению теракта якобы призывали представители ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Иван Жданов и Леонид Волков (оба объявлены иностранными агентами).

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