В Самаре в этом году установят систему видеонаблюдения в 20 трамваях

В Самаре оборудуют системой видеонаблюдения еще 20 вагонов трамваев. Специалисты установят в салонах видеокамеры и другое оборудование до 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В каждом салоне трамвая размещают по шесть камер напротив входных дверей, сзади и впереди, а также в кабине вагоновожатого.

«При любых происшествиях, инцидентах, связанных с тем, как ведут себя пассажиры, а также экипажи, видео с камер может быть первоисточником, к которому можно обратиться и восстановить хронологию того или иного события – как оно начиналось, как развивалось, чтобы в итоге была установлена причина и были приняты справедливые решения», – поясняет заместитель руководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

По данным директора МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаила Ефремова, всего системой видеонаблюдения будет оснащено 232 вагона МП «ТТУ».

Ани Айвазян