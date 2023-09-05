Фигуранта дела о хищениях у челябинского МУП «ПОВВ» отправили в СИЗО

Тракторозаводский районный суд Челябинска заключил под стражу на два месяца директора ООО «Водоканалсистемы» Павла Ефимова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

Павла Ефимова задержали 4 сентября. Ему вменяют в вину хищение средств у челябинского муниципального предприятия «ПОВВ». Как считает следствие, директор подрядной организации «Водоканалсистемы» заключал контракты на оказание различных услуг МУПу, которые впоследствии не исполнялись в полном объеме. Ущерб муниципальному предприятию «ПОВВ» оценивается в 3,8 млн руб. Преступление выявили сотрудники Контрольно-счетной палаты Челябинской области и управления ФСБ региона.

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