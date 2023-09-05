После пожара в Геленджике власти проверят законность построек вблизи леса

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проверить законность возведения жилых строений вблизи Геленджикского лесничества, где недавно произошел крупный пожар. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«В течение месяца следует провести кадастровые работы, уточнить границы поселений»,— отметил Вениамин Кондратьев, подчеркнув, что работы будут проводить не только в Геленджике, но и в других муниципалитетах.

По словам губернатора, в результате пожара регион лишился около 100 га уникального соснового леса. На восстановление могут уйти десятилетия.

Напомним, пожар в Геленджике начался 29 августа из-за неосторожного обращения с огнем одного из местных жителей. Огонь охватил 118 га леса. В ликвидации были задействованы 500 человек и 90 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 и два самолета-амфибии Бе-200. Огонь удалось потушить только на следующий день.