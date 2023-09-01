Виновник пожара в Геленджике отправлен под арест за употребление наркотиков

Безработный житель Геленджика, подозреваемый в неосторожном обращении с огнем, приведшем к крупному лесному пожару, отправлен под административный арест за употребление наркотиков, сообщили «Ъ-Юг» в объединенной пресс-службе судов края. В отношении 40-летнего Романа Коваленко расследуется уголовное дело об уничтожении лесных насаждений.

По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, мужчина подрабатывал сбором и сдачей металлолома, который хранился в лесу на окраине Геленджика, в районе Бобрукова Щель. 29 августа Роман Коваленко намеревался подготовить к сдаче медный кабель, для чего бросил моток кабеля в костер чтобы сжечь изоляцию. Искры от костра спровоцировали возгорание лесной подстилки, из-за сильного ветра и жары огонь быстро распространился по лесу. По предварительным данным Рослесхоза, площадь пожара составила 118 га. По информации Оперативного штаба Краснодарского края, к ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены около 500 человек и 90 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 и два самолета-амфибии Бе-200.

Анна Перова, Краснодар