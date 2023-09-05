ПСБ предоставил частным инвесторам возможность дистанционного открытия брокерского счета через портал «Госуслуги». Новый сервис доступен клиентам-физлицам, имеющим подтвержденную учетную запись на портале. Сервис позволяет открыть брокерский счет и начать инвестировать на фондовом и валютных рынках без визита в офис ПСБ, а весь процесс займет не более 5 мин, сообщили в банке.

В Москве начал работу Центральный университет. К обучению приступили 44 студента по магистерской программе «Академия Data Science». В первый год им доступны курсы по машинному обучению, аналитике и развитию продукта. Конкурс составил 60 человек на место. Заявки на программу подали почти 3 тыс. абитуриентов со всей России. Студенты будут учиться в современном кампусе в центре Москвы — Ducat Place II. Центральный университет — это первый в России частный вуз на основе STEM-модели.

RuStore запускает детский режим, позволяющий оградить детей от нежелательного контента, говорится в сообщении компании. Родители могут настраивать просмотр и поисковую выдачу контента в зависимости от возраста. Ребенок не сможет самостоятельно выключить детский режим: настройки и покупки платных приложений защищены пин-кодом.