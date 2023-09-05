Найденные у военкомата на Крупской фрагменты взрывчатки увезли на экспертизу

Криминалисты покинули двор дома №5 на улице Крупской в Невском районе Санкт-Петербурга. По предварительной информации, специалисты обнаружили остатки взрывного устройства, которое увезли на экспертизу.
Фото: Полина Пучкова
Напомним, что самодельное взрывное устройство сработало в вентиляционной шахте, которая ведет к заброшенному бомбоубежищу, сегодня около 10:00. Рядом с местом происшествия расположен районный военкомат.
Разрушений нет. В результате взрыва никто не пострадал. На месте продолжают работать сотрудники СК, Росгвардии и прокуратуры.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что во дворе военкомата в Невском районе произошел взрыв.
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