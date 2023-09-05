В Самаре подрядчик начал восстановление фигур слонов на даче купца Головкина

К началу сентября следующего года планируется закончить все реставрационные работы и внутреннее оформление дачи купца Головкина в Самаре. Также к указанному сроку будет завершено благоустройство территории. Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Фото: hinshtein.ru

«Полным ходом идут работы на фасаде, цвет уже отличается от того, что мы привыкли видеть. Идут внутренние столярные работы, установка окон, идет работа по технологическим присоединениям, прокладка необходимых коммуникаций»,— приводятся в сообщении слова парламентария.

Также подрядчик начал восстановление фигур слонов и нимф. Кроме того, стартует обновление фонтана на территории дачи.

Дача купца Головкина была построена в начале XX века по проекту ее владельца. Она также называется «Дачей со слонами», потому что на территории находятся скульптуры слонов из цемента.

Постройка располагается на ул. Советской Армии, д. 296. Ранее объект находился в муниципальной собственности, позже он был передан в федеральную. Он признан объектом культурного наследия федерального значения. Также здание было закреплено за Самарским государственным техническим университетом (СамГТУ). Ранее был найден подрядчик для нового этапа реставрации «Дачи со слонами».

Георгий Портнов